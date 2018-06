Vocazione giovane: nasce CircleLineOnAir

Il circuito delle oltre cento Radio su cui, in collaborazione con l’Altoparlante, Renato Marengo fa circuitare i due format di ClassicRockOnAir e di Suoni e di Parole dalla Città, ha da oggi un nome: CircleLineOnAir. Ed esprimerà i suoi primi vagiti in occasione “1000 Giovani per la Festa della Musica di Palermo”, anteprima della Giornata della Musica Europea in programma in tutta Italia il 21 giugno. “Ci sembrava naturale essere presenti ad un’iniziativa, la Festa della Musica, che supportiamo oramai da due anni nelle nostre trasmissioni – spiega Renato Marengo -. E che a Palermo vedrà il coinvolgimento di un altro amico storico dei nostri programmi: il Mei.” Ma soprattutto conferma l’attenzione di Marengo e dei suoi format per le nuove proposte della musica italiana e non solo: “Da sempre, ancora prima dei tempi di Demo di Radio 1, la mia passione è stata la scoperta degli emergenti: sono la nostra risorsa e il nostro futuro. Era un emergente anche Pino Daniele quando mi inventai il Napules’ Power e guarda come è andata.”

Pubblicata il 13/06/2018