VIVIENNE ft Lowjohn: La dedico a te, il nuovo singolo

La dedico a te è il primo singolo estratto dal nuovo EP di Vivienne intitolato L’Impossibile uscito da poco su tutti i migliori digital stores.

Viviana Cifalá, in arte Vivienne, ha iniziato ad appassionarsi alla musica sin da piccola, e, in maniera quasi del tutto autodidatta, scopre di avere un talento innato: l’orecchio musicale, attraverso il quale riesce a suonare al pianoforte qualsiasi canzone ascoltata alla radio.

Adolescente, partecipa a diversi eventi, fino all’età di 16 anni quando inizia a scrivere e musicare le sue prime liriche. Durante lo stesso periodo scopre le sue capacità vocali e le potenzia attraverso lo studio. Maggiorenne, partecipa come cantautrice a diversi spettacoli, presentando al pubblico italiano i suoi primi due singoli: “Non sarà” e “Parole d’amore”.

Subito dopo si trasferisce in Inghilterra, dove a Londra approfondisce la lingua e prende lezioni di canto classico. Durante il suo soggiorno/studio riesce anche ad esibirsi in alcuni live.

Il ritorno in Italia coincide con un cambio di rotta musicale. L’artista sviluppa una propensione per la Black music, che, fusa con i diversi generi già adottati in precedenza, ne fa scaturire produzioni e performance accattivanti e mature.

Vivienne riesce ad abbattere il muro del pop, creando un ponte musicale immaginario che non trascura la ricerca sonora. La cantautrice, che vive in Francia, attualmente è impegnata su due importanti fronti: manageriale, come produttrice ed editore dell’etichetta discografica VVN Records e artistico con il tour iniziato l’8 Aprile 2018 di presentazione del suo nuovo disco “L’IMPOSSIBILE” EP di 2 Tracce che contiene anche questa La Dedico a te col featuring del talentuoso cantante hip-hop Lowjohn.

Guarda il video qui

https://youtu.be/-LScMJ8cyl4

La dedico a te è quindi un singolo che unisce rap e pop superando le barriere stilistiche e dando vita ad un mix ibrido che funziona perfettamente. Il brano, scritto da Vivienne dopo un periodo di stop nel settore musicale, è un inno alla musica, un elogio all’arte e alla vita.

Pubblicata il 18/07/2018