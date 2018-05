VIVIANA CASSANELLI: “VORREI” è il nuovo singolo della giovanissima cantautrice pugliese

Il nuovo brano della cantautrice Viviana Cassanelli è “Vorrei”, pezzo dal ritmo ballabile avvolgente. Il ritornello è tutto giocato sull’ironia che si può fare di una ipotetica “lista dei desideri”:

«Poiché il più delle volte ciascuno di noi ha dei desideri nascosti che ha paura di esternare in quanto potrebbero essere giudicati o essere visti come “matti, pazzi e tristi”. Il messaggio vuole essere quasi universale, è un invito a non aver paura di dar forma a tutti i nostri “Vorrei” che siano essi nuovi o remoti, possibili o impossibili. La voglia di fare e di perseguire un obiettivo nell’esistenza di ciascuno è proprio la forza motrice di tutto e, nel caso musicale, è stata proprio la forza che ha dato vita a questo brano». Viviana Cassanelli

Positività e voglia di riscatto sono il filo conduttore che lega i brani dell’artista, il cui modo di fare musica è strettamente collegato alla sfera emotiva.

La scelta è quella di affrontare tematiche di spessore, difficili o problematiche sia a livello individuale sia a livello generazionale, senza però cadere nel drammatico sul piano melodico come quello concettuale.

Viviana Cassanelli nasce a Trani, il 16 Luglio del 1996 e vive a Bisceglie (BT). Primogenita di due figli, all’età di cinque anni partecipa alla 44esima edizione dello Zecchino D’Oro con la canzone “Goccia dopo goccia”, arrivando semifinalista. Dall’età di sei anni fino ai quindici studia danza classica e moderna, raggiungendo i livelli di Intermediate con i metodi ISTD e Royal Academy of Dance. All’età di sette anni comincia privatamente gli studi in pianoforte, e sette anni dopo viene ammessa al Conservatorio di Musica N.Piccinni di Bari. Durante il secondo anno del liceo comincia a studiare canto presso l’Accademia Orfeo di Bisceglie e prende parte al Video Festival Live nello stesso anno, arrivando finalista con il brano inedito “Solo come tu sai fare”.

Con la passione per il pianoforte nasce anche la passione per il cantautorato, e Viviana comincia a scrivere i suoi brani solo un anno dopo aver cominciato lo studio canoro e nel corso degli anni con i suoi inediti partecipa ad importanti concorsi regionali e nazionali. Dall’estate del 2012 si esibisce in molti live con il gruppo vocale The Fabulous, concorrenti di X-Factor dello stesso anno; nell’ottobre 2016 viene pubblicato il videoclip dell’inedito “Pioggia su di te”. Pochi mesi dopo conclude il suo percorso pre-accademico presso il Conservatorio. Il 24 agosto del 2017 sono stati pubblicati i due singoli “Straniera” e “Conta ciò che resta” su tutte le principali piattaforme digitali. Oggi, con un progetto di brani inediti all’attivo, Viviana frequenta l’ultimo anno dell’università.

Pubblicata il 11/05/2018