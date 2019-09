“Violenta Metamorfosi”, il nuovo video dei Malvacicuta

Il nuovo video dei Malvacicuta dal titolo “Violenta Metamorfosi” è da oggi disponibile alla visione. Il brano è estratto dal disco “Ermetico Manifesto” prossimamente in uscita via Native Division Records in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Violenta Metamorfosi” è un lavoro discografico interessante, dal punto di vista sia compositivo sia visivo. I Malvacicuta ci stanno abituando a contenuti intriganti e mai banali, qualità rare da trovare all’interno di un settore sempre più tendente al conformismo e all’emulazione. Il loro è un rock vero, spontaneo, grintoso e originale, sulla falsa riga dell’indie alternative italiano ma con una spiccata vena artistica che rende il loro sound e la loro immagine ben riconoscibili e facilmente apprezzabili.

Genere: Rock, Art Rock

Artisti simili: Verdena, Jack White, Queens of the Stone Age

Pubblicata il 26/09/2019