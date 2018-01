VINYL: 22 Storie di dischi che cambiano la vita

VINYL Storie di dischi che cambiano la vita 22 racconti inediti a cura di Luca Martini e Gianluca Morozzi, pubblicato per la collana “I minolli” di Morellini Editore 2017

Che sia The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, Cold Fact di Sixto Rodriguez, o Made in Heaven dei Queen, ciascuno di noi ha almeno un disco da eleggere a colonna sonora della sua esistenza. Ascolti che riescono a risvegliare emozioni e suggestioni profonde, facendoci sentire vivi e vibranti come le corde di uno strumento. Meglio ancora se sprigionati dal giradischi.

Ci sono frammenti di vinile che ti entrano nelle ossa.

E scavano un solco, profondo come una lacrima.

Ci sono momenti di sintesi fra passato, presente e futuro,

che solo alcune melodie sanno cristallizzare.

È allora che una vaga quanto acuta sensazione diviene unica e irripetibile.

Impossibile da dimenticare. Perché si fa storia nell’attimo stesso in cui svanisce. (Un bacio davanti a quel portone, Massimo Laganà e Vito Ribaudo)

Ventitré autori italiani si propongono di mostrare in questa antologia come la potenza del vinile può generare cambiamenti, deviazioni di percorsi, riavvicinamenti inaspettati o dolorose partenze. Appoggiandosi al nostalgico ricordo del suo primo ascolto, consumandolo per tornare indietro e provare a erodere il tempo che è passato, per cementare un’amicizia o per distruggere un amore, ciascun disco segna il cambiamento nelle vite dei protagonisti, come un confine indelebile tra parole mordaci di cantautori italiani, chitarre arroventate, melodie decadenti new wave o eleganti sonorità di arie classiche.

Qualsiasi sia la storia, l’infrangibile verità di ognuno è che alla fine la musica ti cambia la vita perché sei tu che cambi grazie a lei.

VINYL. Storie di dischi che cambiano la vita contiene i testi di: Alberto Andreoli Barbi, Antonio Bendini, Alessandro Berselli, Daniela Bortolotti, Massimo Cotto, Patrick Fogli, Alen Grana, Massimo Laganà e Vito Ribaudo, Luca Martini, Claudio Morandini, Gianluca Morozzi, Massimo Padua, Francesco Palmisano, Monica Pareschi, Alberto Petrelli, Francesca Presti, Alessio Romano, Alessandra Sarchi Alessio Schreiner, Francesca Scotti, Roberto Sturm, Heman Zed.

