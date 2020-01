VII edizione di Piano City Napoli dal 26 al 29 marzo 2020

Dal 26 al 29 marzo 2020, Napoli ospiterà la settima edizione di Piano City Napoli, durante il quale il pianoforte risuonerà in ogni angolo della città con concerti, eventi, appuntamenti nei salotti delle case napoletane (circa 60 House Concert) e nei più bei luoghi storici: Chiese, Musei, Teatri, Metropolitane, piazze e palazzi storici (circa 50 location). Un week-end in cui Piano City trasforma Napoli in una Maratona Pianistica con oltre 250 eventi.