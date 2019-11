E’ in uscita il 13 dicembre prossimo Via per noi il nuovo singolo di Toni Veltri per l’etichetta AISHA di Milano, promosso dalla Eventi e Management di Massimo Ferrari e distribuito da Believe Digital.

Antonio Veltri, in arte Toni Veltri, 30 anni, dopo l’incontro con il produttore Massimo Ferrari, dà il via al suo nuovo cammino artistico.

I due iniziano a lavorare ad un nuovo progetto discografico, preparando il singolo Via per noi che è stato presentato ad Area Sanremo 2019 per la prossima edizione di Sanremo Giovani 2020.

Il brano Via per noi, scritto da Davide Sartore e Diego Ceccon, con la direzione artistica e gli arrangiamenti affidati al grande maestro Umberto Iervolino, parla di una intensa storia d’amore, con la convinzione e con la consapevolezza che a volte, se si ama davvero, ci si deve lasciare andare al proprio destino; molto profonda e intensa una frase del testo che fa ben capire l’ambiente del brano quando dice: “E fa rumore il mio silenzio mentre vai, te ne vai da me”.

Toni con la sua voce calda e potente, con i colori tipici da ragazzo del sud Italia, con un carisma unico e con l’umiltà che lo distingue, alla domanda cosa vuoi fare da grande ci risponde “l’artista”, perchè lui si ritiene un “uomo di musica”.

Via per noi è stato prodotto dalla Eventi & Management (Svizzera) di Massimo Ferrari. Il singolo sarà pubblicato dall’etichetta AISHA (Milano) con distribuzione Believe Digital e sarà disponibile dal 13 dicembre sui digital stores, mentre il 23 dicembre 2019 uscirà su Youtube il videoclip che lo accompagna.

Info, Social e Contatti

www.eventiemanagement.com

https://www.facebook.com/toniveltrimusic/

https://www.instagram.com/toniveltri/?hl=it

https://www.facebook.com/Eventi-e-Management-843854782332807/

Pubblicata il 29/11/2019