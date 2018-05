Via al lancio di Sfumature, il nuovo album del polistrumentista Cristian Nevola: una collezione di ballate rock tra luci, ombre e colori dei nostri giorni

Esce oggi Sfumature, il nuovo album del musicista polistrumentista Cristian Nevola - in arte Crisvola - targato Areasonica Records e accompagnato dal videoclip del primo singolo estratto Ci Sarai, già approdato al primo posto in Italia e al terzo in Europa all’interno dell’Euro Indie Music Chart 2018!

Allievo prima del maestro Lello Panico (Saint Louis) e poi di Massimiliano Rosati mentre studia all’Università della Musica di Roma, milita in diverse band per poi approdare in teatro dove dirige le musiche di numerosi spettacoli d’eccezione, tra questi “Io Sogno in Napoletano”, omaggio a Massimo Troisi, al fianco di Gian Paolo Mai e Giancarlo Giannini. Partecipa all’Emergenza Rock e al Live Rai International, la sua passione per la produzione videografica lo porta poi a vincere, nel 2014, il Contest Emergenti di Rai Player con il videoclip in motion graphics 3D “Angel”, interamente realizzato da lui.

L’album Sfumature è una collezione di ballate dal retrogusto latino, chitarre spagnole e morbide atmosfere poggiate a linee di piano versatili e dinamiche, un mix di modulazioni e armonie che spaziano dal pop all’elettronica fino ad accenti più massicci prettamente rock: il suo stile unisce ispirazioni eterogenee, dalle sonorità classiche settecentesche al classic rock degli anni ‘70.

Il primo singolo estratto Ci Sarai, impreziosito dalle romantiche immagini del videoclip e dalla voce appassionata di Cristian, racconta il fortuito incontro di due vecchi amanti benedetto da un vento galeotto che li unisce sotto la promessa di un cielo stellato. “Forse ci sarai a sentire ancora questo vento, freddo viene dall’est ed accende le stelle nascoste, so che forse ci sarai a sentire ancora questo vento, ci conosce un bel po’ mentre accende le luci lontane…”

Sfumature lo trovate su iTunes, Ci Sarai invece è in radio, su Spotify e in video su Youtube!

