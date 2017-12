VIA AL LANCIO DI “A DRAFT OF A SOUL”, IL DEBUT ALBUM DEI GÀBALES!

Esce oggi A Draft Of A Soul, l’album di debutto degli astigiani Gàbales, edito dalla label bolognese Viva Music e accompagnato dal primo singolo estratto “Back To That Time”!

Il rock alternativo dei Gàbales (Asti) prende vita in tempi relativamente recenti quando i due musicisti e autori, Alessandro Fantino e Gabriele Cossetta, intraprendono insieme il percorso che porta alla realizzazione del loro primo importante progetto musicale: “A Draft Of A Soul”. Si tratta di un album che trasmette un senso di inquieta positività, così come la voce di Alessandro, con la sua esasperata esplosività, e la chitarra di Gabriele con i suoi virtuosismi. Un lavoro che ci offre uno specchio dell’animo umano con un sano spirito ribelle, come si addice a ogni rock band alternative che si rispetti.

Il primo singolo estratto “Back To That Time” esce accompagnato dal videoclip per la regia di Andrea Gambino, realizzato con il proposito di dare risalto al territorio astigiano e alle colline del Monferrato, patrimonio dell’UNESCO in cui affonda le radici la musica dei Gàbales.

Pubblicata il 12/12/2017