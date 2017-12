VENERDÌ 8 DICEMBRE FOSCHIA LIVE ALL’ARTERĺA. AREASONICA PRESENTA I PIÙ GIOVANI DELLA SQUADRA, GIÀ IN CLASSIFICA SU ITUNES!

Un concerto importante per Areasonica Records questo venerdì 8 dicembre all’ Arterìa di Bologna: la label bolognese presenta i Foschia, la giovanissima band che si è già fatta notare dalla critica e in ambito live per il talento innato e per una ricerca sonora che oggi è raro sentire ancora.

Tutti classe 1999 e 2000, i Foschia propongono un sound sofisticato ed un forte impatto live, tutte caratteristiche che hanno valso loro il primo premio al contest GD Factor nell’estate 2016. Nonostante la giovane età dei componenti infatti, la band è già attiva da diversi anni e vanta una carriera live di spessore che li ha visti suonare sui palchi del Calderino Rock Festival, di Vicolo Bolognetti, di Hey Joe in Piazza Maggiore a Bologna, del Pratello R’Esiste per la storica manifestazione del 25 Aprile e di “Libera Contro le Mafie” agli eventi dello Chalet dei Giardini Margherita e della Montagnola, qui in apertura a Il Parto delle Nuvole Pesanti.

Non mancano nemmeno i teatri nella precoce carriera live di questi ragazzi, che a Bologna si sono esibiti anche al Teatro Orione per diversi eventi di beneficenza e al Teatro Dehon come resident band di uno spettacolo teatrale dedicato a Giorgio Gaber. Adesso, dopo la recente uscita del Mini Ep “L’Attimo Infinito” già entrato in classifica su iTunes, li vedremo in questa impedibile serata all’Arterìa, in attesa del prossimo importante passo della loro precoce carriera discografica: l’uscita ufficiale del concept album “Dalla Città al Cielo” prevista per il 2018. Vi aspettiamo!

“Testi poetici e ricercati in una base rock dominata da tastiere che oggi è raro sentire ancora. Com’è raro, d’altronde, ascoltare brani in italiano ma limpidi e acuti, venendo meno a quella regola che oggi sembra infrangibile e che prescrive ai cantautori, se vogliono essere tali, di tenere un tono dimesso e lievemente stonato.” (Simone Arminio – Il Resto Del Carlino)

VENERDÌ 8 DICEMBRE | Areasonica Live @ Arterìa presenta: FOSCHIA

Vicolo Broglio 1/E – Bologna

INIZIO ORE 22 – INGRESSO GRATUITO

Per informazioni: La Suburbana Lab – ufficiostampa@lasuburbana.it – T. 328.5552994



Pubblicata il 07/12/2017