Vecchio Twist, tornano gli Anni ’60 con Vianello e i Quisisona

L’operazione nostalgia, il filo diretto con il passato, è un vecchio classico della musica. Molto più diffusa di quanto non si possa pensare, la citazione del passato è sempre esistita come tradizionale testimone che di generazione in generazione gli artisti ereditano con tutta la responsabilità che ne consegue. Senza andare a scomodare la musica colta dei grandi padri, il blues o la musica jazz che fanno della rielaborazione di un tema storico il loro motivo di esistere, o il rock’n'roll e la sua natura di eterno plagio di pubblico dominio, la fiamma olimpica da tramandare è un must anche della musica leggera. Alla logica del taglia e cuci del mondo hip hop, e all’arte del campionamento di un Moby o un Fatboy Slim, rispondono gli italiani Quisisona. La band di Capri ha voluto fare qualcosa di più di un semplice featuring o di copia e incolla acustico: ha deciso di coinvolgere un caposaldo della musica pop italiana come Edoardo Vianello. Lo spunto di quel “Guarda come dondolo” è una sorta di scintilla primordiale della musica leggera italiana in punta di vinile, di un periodo aureo in cui nessuno si sarebbe sognato di usare la definizione “Pop” per etichettare un cantante. Era la nostra risposta alla surf music californiana dei Beach Boys, era la nostra voglia di vivere con leggerezza la vita in anni ruggenti, come se fosse estate tutto l’anno. Da qui parte Vecchio Twist, il brano dei Quisisona che vede la collaborazione con il mito vivente di Edoardo Vianello. L’idea di un vecchio twist, non è però solo un tuffo nel passato dei nonni di oggi, è più una porta girevole del tempo nella cui centrifuga possono ritrovarsi anche le nuove generazioni. Con la nostalgia di un tempo non vissuto, ma forse per loro sognato, con la speranza che torni, per effetto contagio, la spensieratezza dei bei tempi andati. La band Quisisona è costituita da sette versatili musicisti che da anni interpretano con originalità musiche della tradizione napoletana, italiana e internazionale allietando le notti capresi e quelle dei più famosi locali d’Italia.

http://www.youtube.com/watch?v=pSNsr-9vRyk

Pubblicata il 10/05/2017