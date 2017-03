Uscito l’album di Maldestro ‘I muri di Berlino’

Il 24 marzo è uscito il nuovo album di Maldestro dal titolo ‘I muri di Berlino’ ( Arealive / Warner), che contiene il brano Canzone di Federica vincitore del Premio della critica al Festival di Sanremo 2017.

‘I muri di Berlino’ è un viaggio nelle sfumature dei sentimenti umani. Dalle convivenze ai treni sbagliati, dalle paure alle speranze profonde. Poter sperare, di intravedere un futuro migliore, attraverso piccole crepe, che per rabbia o per amore, riusciamo a creare, disegnare, sui muri che tiriamo su dentro di noi.

Il brano Abbi cura di Te è il secondo singolo estratto dal disco e presente nella colonna sonora del nuovo film di Massimiliano Bruno, “Beata Ignoranza”, con Alessandro Gassman e Marco Giallini.

Maldestro racconta dell’album : ‘Lo avevo pronto prima di andare a Sanremo, l’unico problema è stato scegliere tra le 67 canzoni che avevo scritto nell’ultimo anno. E quando ho scelto quelle da registrare ne sono arrivate altre tre, composte sul momento, che meritavano di uscire’. Tra questi brani sono stati scelti quelli inseriti ne ‘I muri di Berlino’.

Maldestro che sta portando avanti il tour delle librerie per promozionare l’album, sarà a Napoli il 25 marzo alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri per firma copie, mentre il 26 aprile sarà sul palco del Teatro Bellini.

Qui l’elenco completo delle date.

Maldestro – Tour/Showcase/Appuntamenti (calendario in continuo aggiornamento):

V 24/03 Roma – Feltrinelli Via Appia Nuova 427 (h 18,00)

S 25/03 Napoli – Feltrinelli P.za dei Martiri (h 18,00)

D 26/03 Senigallia (AN) – Partita Nazionale Cantanti H 15,00

D 26/03 Senigallia (AN) – Mondadori C.so II Giugno 61 (h 18)

L 27/03 Milano – Mondadori Via Marghera (h 18,00)

M 28/03 Torino – Mondadori Via M.te di Pietà 2 (h 18,00)

M 29/03 Bologna – Mondadori Via D’Azeglio 34a (h 18,00)

G 30/03 Firenze – Galleria del Disco (h 17,30)

M 12/04 Bologna – Teatro San Leonardo

G 13/04 Roma – Auditorium Parco della Musica

G 20/04 Milano – Salumeria della Musica

V 21/04 San Luca (RC) – Partita Nazionale Cantanti H 14,00

M 26/04 Napoli – Teatro Bellini

V 05/05 Recanati – Teatro Persiani

S 27/05 Vicenza – Festival

L 29/05 Napoli – Digital Music Forum (Conferenza)

M 30/05 Torino – Partita Nazionale Cantanti H 21,00

S 25/06 Montesano sulla Marcellina (SA) – P.za F. Gagliardi

G 29/06 Salina – Salina Doc Fest

S 15/07 Odolo (BS) – Festival D-Skarika

V 28/07 Santt’Anna di Centobuchi (AP) – Piazza

Pubblicata il 24/03/2017