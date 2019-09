Under Static Movement: disponibile il primo singolo tratto dal nuovo EP

Il lyric video di ”Path Of Blames”, primo singolo estratto dal nuovo EP dell’alternative metal band Under Static Movement, è online sul canale YouTube del gruppo. A breve la canzone sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di download digitale.

Lyric video: https://youtu.be/0J0ewscTd-o

Formatisi nel 2007 dall’incontro di membri di diverse band underground già presenti sul territorio di Piacenza e Cremona, e forte di una demo registrata negli studi dell’Elfo Recording Studio, la band comincia un’intensa attività live e prende parte all’edizione 2009 di Emergenza Music Festival, arrivando ad esibirsi sul palco principale dell’Alcatraz di Milano e classificandosi sesta alla finale nazionale del concorso. A marzo del 2010 gli Under Static Movement si rivolgono all’Hate Studio e a Luca Spigato per la registrazione del loro primo EP. Dopo vari cambi di line-up, la band trova una stabile identità all’inizio del 2012 con l’inserimento del batterista Nik e, con rinnovata energia, vira definitivamente verso un alternative metal pesante ma pensato, in cui riff taglienti e breakdown da headbanging sfociano in aperture melodiche accattivanti. A luglio 2013 la release del secondo EP “Voices” è seguita dalla pubblicazione del video ufficiale del singolo “Bad Hill”, diretto, girato e montato dalla BZK Production di Luca Bazooka. Durante una serie di concerti che li porterà ad aprire, tra gli altri, a The Fire, Exilia, Linea77 e a tenere date in Germania e Polonia, gli Under Static Movement compongono il loro ultimo lavoro “The Mirror” nel 2016, registrato presso i Glotoneria Studios e pubblicato sulle principali piattaforme digitali il 2 Dicembre. La promozione del disco viene affidata ad Atomic Stuff Promotion. Recentemente, la band ha registrato un nuovo EP presso lo studio Indiebox Music Hall di Brescia, la cui uscita è prevista per la prima metà del 2020.

Formazione:

J.P.: Voce

Riki : Chitarra

Albe: Chitarra

Fede: Basso

Nik: Batteria

Pubblicata il 30/09/2019