Una canzone a colori è il primo brano della piccola Stella Giorgi

Stella Giorgi è una giovanissima cantante di solo 12 anni di Rimini che ha pubblicato un singolo intitolato “Una canzone a colori”. Stella frequenta le scuole medie, ha la passione per la danza sin da quando aveva 5 anni e da un paio d’anni fa ha iniziato a dedicarsi al canto frequentando la Scuola di canto “Note e Movimento” di Rimini arrivando a partecipare a corsi specifici per il Musical e all’importante manifestazione Tour Music Fest (nella sua categoria) accedendo alla seconda Fase del Concorso, oltre che a vincere diversi altri concorsi di canto tra cui il Festival di Gatteo nella categoria Children e il Vocine Nuove di Castrocaro nella sezione Baby.

Vista questa immensa passione di Stella, il papà Marco Giorgi ha composto per lei una canzone dal titolo “Una canzone a colori” e ne è stato realizzato un singolo uscito per YOURVOICE RECORDS e un videoclip.

“Una canzone a colori” nasce dall’idea di raccontare i sogni e i desideri di una bambina di 10 anni. I sogni di Stella. La voglia di cantare e di ballare, di trascorrere il tempo con le amiche, di stare su un palcoscenico. Il tutto in contrasto con la noia di certe domeniche in cui non si sa bene cosa fare e come arrivare a sera.

“Una canzone a colori” non è nient’altro che la voglia di allegria e di spensieratezza di una bambina, senza alcuna retorica e senza nessuna pretesa. I colori sono l’emblema di questo stato d’animo semplice e pulito, in cui ancora ci si diverte davvero con poco. Una canzone nata con la semplice idea di portare allegria, spensieratezza e qualche emozione.

Il video di “Una canzone a colori” è stato girato in alcuni dei luoghi più significativi di Rimini, la città dove è nata e vive Stella Giorgi. Ha voluto condividere questa bellissima esperienza con le amiche di sempre, le sue compagne di danza.

Guarda il video qui: https://youtu.be/vHAAArZE5H4

Il video, girato e montato da Sara Canducci, vuole essere uno spaccato della vita reale. Tanto che gli interni sono stati girati in casa di Stella (i gatti che si vedono sono quelli di Stella, ne ha 5, anche se se ne vedono solo 3), e la scuola di danza in cui è girato parte del video è proprio la Scuola Anca Ardelean di Rimini, dove Stella studia dall’età di 5 anni.

Il mare, il sole, la gioia di ballare e cantare. Quelle piccole grandi cose che rendono più belle la vita. Non solo di una bambina. Questo è il video di “Una canzone a colori”.

CREDITS

La canzone è stata scritta, arrangiata e prodotta da MARCO GIORGI per YOURVOICE RECORDS

CHITARRE – SIMONE OLIVA

CORI – CRISTINA DI PIETRO

MIX E MASTERING – ANDREA SPADARO

Il video è stato girato e montato da Sara Canducci per CREATIVE STUDIO 24.



Gli abiti di Stella e delle ballerine sono di PUKKI E PIKKI

Fotografia di ALESSANDRO FATTORI

Coreografia di GIORGIA FALCIONI

La scuola di Danza in cui è girato parte del video è la SCUOLA ANCA ARDELEAN

Le ballerine/amiche di Stella sono:

NATALY BOSCO

ELISA CAPPELLI

SOFIA MATTEUCCI

MARIA PIRRUCCIO

REGINA RINALDINI

DANA TURCHI

LINK YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=vHAAArZE5H4&ab_channel=YOURVOICERECORDS

LINK SOCIAL

https://www.facebook.com/yourvoicerecords/

I link al momento sono indirizzati al link dell’etichetta in quanto Stella ancora non ha, vista l’età, le sue pagine personali.

Pubblicata il 22/06/2018