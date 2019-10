“Un grido nel vento” è il nuovo singolo di Fabrizio Nitti

UN GRIDO NEL VENTO, il nuovo singolo di Fabrizio NITTI, cantautore genovese, scritto a 4 mani con il suo storico collaboratore Paolo Agnello.

Fabrizio Nitti cantautore, da sempre attento al sociale, ricordiamo per esempio due sue canzoni: “Una ragione per vivere”, invito alla vita e alla lotta contro ogni ingiustizia, ed “Emanuela” in memoria di Emanuela Loi e di tutte le vittime delle stragi di mafia, con la sua nuova canzone “Un grido nel vento”, circa un mese prima della Giornata internazionale dell ‘infanzia e dell’adolescenza che sarà il 20 Novembre 2019, richiama l’ attenzione sui diritti dei minori di tutto il mondo.

Il brano è infatti un giro del mondo, di storie che si intrecciano, dove i minori si trovano purtroppo costretti a subire ogni sopruso e violenza. Si racconta dei Meninos da Rua del Sud America, della fame e della sete patita in Africa e non solo, ai bambini soldato, ai bambini migranti, fino ai fatti di cronaca accaduti anche in Italia.

Nel video viene messo in evidenza il contrasto tra una infanzia giustamente spensierata fatta di gioco e di sorrisi con una infanzia e un’adolescenza critica raccontata dalla canzone. Per renderli davvero protagonisti, non mancano anche spunti di riflessione proposti dai bambini stessi presenti nel videoclip.

VIDEO UN GRIDO NEL VENTO https://youtu.be/sMLy7cy4DvU

Pubblicata il 18/10/2019