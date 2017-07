“Un bacio in più” per sconfiggere la paura, ecco il nuovo singolo di Giuliano Crupi

È Un bacio in più il titolo del nuovo singolo del cantautore romano Giuliano Crupi. Classe 1986, tanta passione e una carriera già avviata tra album, singoli, live, recitazione e doppiaggio. Dopo il precedente brano Impronte, arriva il nuovo singolo dal ritmo incalzante, appassionato e introspettivo, dove tra rock e pop Giuliano firma musica e testo, con gli arrangiamenti studiati e realizzati assieme a Stefano Calabrese al Biplano Studio di Roma. Strettamente correlato al senso del precedente singolo, il significato del “bacio in più” rimanda a un concetto di purezza fanciullesca, d’amore libero e puro, privo di sovrastrutture, di meschinità, di bugie e inganni. Un’impronta che ci lasciamo addosso e che lasciamo addosso agli altri, così tra strofa e ritornello, l’artista ripone nel metaforico bacio, il segreto per sconfiggere le nostre paure e per allontanarsi “da armi facili, da bocche maldicevoli, da anime anestetizzate, da parole non pesate” al fine di vivere nella libera purezza, in un mondo ideale dove esiste solo l’amore. Nella linea melodica del brano si alternano cori, tastiere e una chitarra crunch che assieme alla sezione ritmica sublima in un crescendo finale.

Il singolo è accompagnato dal live video realizzato per Pop Up Live Session con la band composta da Riccardo Bala (batteria), Pietro Lorenzotti (basso) e Alessandro Santucci (chitarra).

http://www.youtube.com/watch?v=0UsVfAoQuCc

Pubblicata il 09/07/2017