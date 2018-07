UMBERTO S : ENAMORADO È IL SINGOLO ESTIVO CHE LANCIA IL GIOVANE CANTANTE ITALO-SVIZZERO

“Enamorado” utilizza un testo più romantico rispetto ai canoni del genere affrontato, con l’idea di accostarlo ugualmente ad una musica ritmata e orecchiabile, tipica degli stili latini; il concetto è quello di trasmettere sentimenti forti nei confronti della persona amata, che è e rimane il fulcro della vicenda cantata. Questo sentimento di affetto si converte in una passione molto forte, quasi un’ossessione, che non lascia altra possibilità, se non quella di amare con maggiore intensità

Il contenuto del video è prettamente romantico e passionale, con sfumature sensuali che catturano l’attenzione dell’osservatore. Il videoclip è stato registrato in due giorni, presso l’isola di Ibiza (Spagna), e prodotto esecutivamente dalla Jara Studio; le ballerine della Passion Dance School, coreografate da Francisco Torres Haro e dirette dalla maestra e ballerina Jessica Prat Blaxall, sono state scelte per dare maggiore carica sensuale e latina alla storia (le scene di ballo sono state girate nella suggestiva Isola di Es Vedrà, a cui sono legate molte leggende). Le fotografie sono state scattate dal fotografo Xavi Pallas Sobera.

Autoproduzione

Radio date: 22 maggio 2018

BIO

Umberto S (nome reale: Umberto Stella), nato a Locarno (Svizzera), il 26/01/1993, italiano residente in Portogallo; studente di Odontoiatria. 6 lingue parlate correttamente (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Catalano, Portoghese); sport praticato: Karate, dall’età di 6 anni (grado: Cintura Nera I° Dan). Passione per ballo, musica e scacchi.

Pubblicata il 03/07/2018