Tutte le strade portano al rock: i Dynamica presentano Sogni, singolo d’anteprima che anticipa l’uscita del loro debut album

In radio arrivano i modenesi Dynamica con il loro singolo d’anteprima Sogni, brano che anticipa l’uscita prevista per settembre del loro primo omonimo album in studio già in pre-order su iTunes e targato Areasonica Records!

Uno stile fatto di sperimentazione nell’uso delle dinamiche per conferire energia e mordente quello della band emiliana che muove i primi passi nel lontano 2003 conquistando, nel corso degli anni di militanza artistica, diversi traguardi d’eccezione: approda alle finali di Sanremo Rock nel 2003 e a quelle del Festival di Saint-Vincent nel 2009, si aggiudica il primo premio in occasione del contest Geometrie Sonore nel 2008 e del Festival Città del Palladio nel 2010, porta avanti un’intensa attività di mini tour live con tappe sparse in tutte le città del nord Italia, Firenze, Bologna, Milano e Verona tra le altre.

Tutte le strade portano al rock ed inevitabilmente ai Dynamica: il loro sound affonda le proprie radici nel fertile e sconfinato terreno del genere che più di ogni altro ha saputo modularsi nel corso della storia della musica. Le armonie spaziano dal piglio trascinante del rockabilly fino agli accenti più graffianti e incisivi dell’hard rock uniti a coinvolgenti sfumature di blues, una dinamicità - appunto – che fa da sfondo ad una curatissima esplorazione stilistica e musicale.

Liriche oniriche e atmosfere intriganti per il singolo d’anteprima Sogni, un evocativo assaggio rock blues di ciò che ci aspetta il prossimo autunno! L’album Dynamica verrà rilasciato ufficialmente l’11 settembre ma è già disponibile in pre-order su iTunes dove troverete anche il singolo Sogni, il brano è inoltre in onda sulle migliori radio indipendenti italiane!

Pubblicata il 18/06/2018