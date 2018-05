Tu sei più di un like, il nuovo singolo di Federico Bartoli

Federico Bartoli pubblica il nuovo singolo #Tu sei più di un like. Dal 25 maggio il brano del giovane cantautore sarà disponibile su tutti i migliori digital stores e presto uscirà anche il videoclip.

Federico Bartoli nasce a Grosseto il 31 ottobre 1995 e fin da piccolo prova un senso di amore per la musica dove vi ritrova rifugio e grazie a suo zio scopre i maggiori artisti rock anni 70-80 tra cui i Led Zeppelin e i Pink Floyd di cui si innamora follemente. Da lì parte una ricerca di ascolto di tutti i generi musicali dal metal fino al pop più commerciale, a 14 anni si iscrive a un corso di canto e a 17 viene notato da un produttore che lo inserisce in un gruppo (Gli Extra) con cui prova ad entrare a X Factor e arriva fino alla fase “home-visit”.

Da quella esperienza Federico Bartoli capisce che il mondo della musica è veramente complicato ma lo affascina sempre di più e lo porta a studiare per tre anni in conservatorio, dove impara i fondamentali della musica.

Federico si innamora sempre di più della musica elettronica e prova in casa sua a riprodurre un piccolissimo studio di registrazione dove può suonare e registrare praticamente tutti gli strumenti.

Questo amore viene a galla nel singolo che Federico ha pubblicato in questi giorni #Tu sei più di un like. Il suono che ne esce è di una EDM molto morbida, un pop elettronico che si può ascoltare tranquillamente in macchina ma anche ad un festival.

«L’ho scritto buttando giù i pensieri che nella mente mi affliggono da sempre – ci spiega l’Autore - parla di quello che vedo della società, di come tante persone si omologano per viverci ed integrarsi, magari facendo cose che non farebbero mai. Questa canzone parla delle persone che hanno bisogno di un like per essere accettati.»

“Rimpiango mondi con la mia mente” canta Federico nel suo brano completamente autoprodotto e il cui significato è un rifiuto della società odierna, ma senza smettere di sognare che un mondo migliore può esistere: “Vorrei volare per vivere / Realizzi volti nelle nuvole / Resta sola qua con me”.

Il singolo #Tu sei più di un like è disponibile dal 25 maggio 2018 sui migliori digital stores.

Info: https://www.facebook.com/federicobartolimusic/

Pubblicata il 23/05/2018