TU SEI: il singolo di debutto del rapper RECIDIVO

Uscito l’8 marzo il video di Tu sei primo singolo del rapper RECIDIVO pubblicato per SM Production, distribuito da Quelli come noi Srl

«Ho iniziato con un regalo di mia sorella – ci racconta RECIDIVO – un vecchio lettore mp3 che lei non utilizzava più. Conteneva più di un centinaio di canzoni e ricordo molto bene i nomi di alcuni rapper che mi avevano colpito: Tupac, Eminem e Snoop Dogg. Con il rap ho capito chiaramente che la musica avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella mia vita. Oggi con l’uscita di TU SEI accompagnato da SM Production e con la consulenza artistica di Quelli Come Noi, inizia la mia grande avventura.»

Tu sei è la fusione tra Rap, Pop e R’n’b farcita da beat e sonorità calde anni ‘80/’90, che riporta alle origini di questo mondo musicale ormai perduto, e dà a questo singolo un’occasione speciale per trasformare in energia positiva il momento di buio e vulnerabilità che si attraversa quando finisce un amore, di qualunque natura esso sia, con la consapevolezza che si può sempre tornare sui propri passi se questa scelta ci rende felici, escludendo dalle relazioni umane qualsiasi forma di rabbia o risentimento, perché ci sono amori che sono per sempre anche se restano distanti.

Nel videoclip che accompagna il debutto discografico di RECIDIVO rapper “gentile” nei modi, che si espone con garbo nell’espressione dei sentimenti e delle proprie riflessioni, troviamo immagini che passano dal presente a feedback del passato, come trasportati da una macchina del tempo.

Guarda il video

https://youtu.be/R3yShKUjoeU

Problemi d’amore di natura frequenti in una coppia, causati da caratteri forti che creano incomprensioni, ma con la consapevolezza di poterli superare seguendo il flusso del cuore e non le ragioni della ragione, soprattutto quando restano impresse le sensazioni positive e intense vissute insieme.

Il singolo Tu sei è disponibile sulle migliori piattaforme di streaming e sugli stores online.

Credits

Starring: Recidivo

Produzione musicale: Sm Production, Andrea Zerillo, Francesco Bellini, Andrea Parimbelli

Label & Publishing: Quelli come noi Srl, Simona Ubbiali

Regia, Montaggio e Direttore della fotografia: Francesco La Fauci

Coordinamento e Supervisione alla produzione: Andrea Zerillo

Co-starring: Simona Scalia

Produzione video: Sm production

Assistenza alla produzione: Francesco La Fauci

Si ringrazia:

Brand: Estetica Federica Miraglia

Music video by Recidivo performing Tu sei ©2020 Sm production

Distributed by: Quelli come noi Srl

Pubblicata il 12/03/2020