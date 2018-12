Tra noi e Loro, il nuovo singolo di El Malo fuori per Lotus Music Production

Tra noi e loro è il nuovo singolo e video di El Malo uscito il 22 Novembre 2018 per Lotus Music Production di Bologna.

Il brano scritto da Moreno Squartecchia, vero nome di El Malo, trae spunto da una situazione immaginaria dove un adolescente di una casa famiglia, scrive una lettera recriminando le situazioni che gli sono successe da bambino e ciò che poi si è evoluto nel suo futuro “attuale presente”. Classificata alle semifinali di Sanremo Tour il pezzo contribuisce a rendere chiaro la violenza sui minori nella società contemporanea.



El Malo (Moreno Squartecchia), nasce a Sant’Omero (TE) in Abruzzo, il 13 Agosto del 1993 e cresce nel comune di Sant’Egidio alla Vibrata. La sua passione per il canto si fa sentire fin da bambino. Grazie alla tradizione di famiglia dell’organetto ottiene anche due risultati di rilievo nazionale con doppietta d’argento al Trofeo dell’Adriatico ed al Trofeo Italiano. Moreno, dalla stagione estiva del 2015, è animatore Valtur nell’isola di Caporizzuto dove si distingue con le sue serate dedicate al mondo latino ed hip hop. Questo percorso professionale l’ha portato a collaborare con il noto cabarettista Max Vitale.

La vita di Moreno, come quella di moltissimi conterranei, è sconvolta dal terremoto che ha colpito Amatrice il 24 agosto 2016. Toccato dall’avvenimento, scrive C’era una Volta, canzone nata per ricordare le vittime della sciagura e colonna sonora per il raduno dei terremotati.

Da quel momento i suoi testi abbracciano un impegno sociale costante e i suoi contenuti iniziano ad affrontare i problemi che riguardano l’Italia di oggi, in modo particolare quelli legati al territorio da dove l’artista proviene. Il tutto sempre arricchito da una vena a volte ironica e a volte cruda che racchiude tutto il dolore ed il disorientamento così come visti e vissuti da una persona che ama il suo territorio e non lo vuole ridotto così.

El Malo ha avviato una proficua collaborazione con Lotus Music Production che inizia a produrre i suoi frutti dal novembre del 2018 con il singolo Tra Noi e Loro disponibile su Youtube e tutti i maggiori store e streaming digitali a partire dal 30 novembre!

