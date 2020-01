“Tra Inganno E Realtà” è il primo album di Alberto Vatteroni.

Nato a Pietrasanta il 14/01/93 Alberto Vatteroni si avvicina alla musica ascoltando gli album rock progressive del padre per poi iniziare a studiare chitarra a soli 14 anni.

Nel 2014 incide la demo “Hubris” e dopo un tour di numerose date in Italia come chitarrista e seconda voce della metal band Numph e un concerto all’ Artmania Festival a Sibiu (RO), dove suonano assieme ad Apocalyptica e Clan of Xymox, Alberto riprende il suo progetto solista ed entra nel roster dell’etichetta Digital Distribution Bundle, sub label dedicata alla musica emergente italiana, dell’etichetta TRB rec di Andrea Tognassi.

Tra Inganno E Realta‘ è la prima release ufficiale di Alberto Vatteroni con Digital Distribution Bundle, un energico pop rock/alternative, che risente del backgroud prog anni 70/80 dell’artista.

Di grande spessore anche i videoclip ufficiali di questo primo progetto:

“Tra Inganno E Realtà“ diretto da Simone Gazzola e Stefano Campagna: il brano, che da il titolo anche all’album, riassume le tematiche chiave dell’intero progetto; i cui testi richiamano una dimensione onirica; la differenza tra essenza ed apparenza.

Il brano calca anche su temi sociali quali l’inadeguatezza e la corruzione dei mezzi d’informazione, la trascuratezza degli aspetti più importanti ed empatici della comunicazione, nell’Era della Comunicazione, come la vista del volto dell’altro. Viene espresso il desiderio di superare ogni forma di incomunicabilità attraverso il dialogo “diretto” per acquistare una maggiore consapevolezza su se stessi.

https://www.youtube.com/watch?v=MQ8txJWMftQ

“Il Giorno Per Noi“è il secondo singolo estratto dall’album “Tra Inganno E Realtà” di Alberto Vatteroni, sempre sotto la regia di Simone Gazzola.

https://www.youtube.com/watch?v=Rt5N39zIKIw

More infos: https://ffm.to/albertovatteroni_traingannoerealta

Pubblicata il 14/01/2020