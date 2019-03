Tornano i Metrò e cambiano volto!

La band Abruzzese, dopo i successi del 2015 e 2016 (Festivalshow e DJ OnStage) e la partecipazione al Festival di Castrocaro 2017 in onda su Rai 1, ha lavorato in studio per un anno componendo i brani che faranno parte del loro primo album. Giove è il secondo singolo estratto, dopo “Tu sei l’universo”.

E’ un brano che disegna un momento intimo ma quotidiano tra due persone che cercano di capire se la propria relazione possa andare oltre.

“Dentro un’astronave che ci porta su Giove”, recita il brano: una chiara allusione al viaggio astrale che percorrono i due amanti verso il pianeta Giove, pianeta associato al principio della crescita nell’astrologia occidentale. Nel testo, le emozioni che si provano, vivendo la vita di tutti giorni, sono definite aliene. Svestiti di abiti ed atmosfere lontane dalla loro identità, i talentuosi giovani intraprendono un percorso artistico sincero e personale. Il brano, interamente prodotto artisticamente dai Metrò, è stato scritto dalla band con la collaborazione di Francesco Sponta e Marco Canigiula.

Giove – IL VIDEOGAME

http://www.metroband.it/giovethegame/

L’idea del videogame al posto del videoclip per veicolare il brano è stata determinata da due fattori: la ricerca di un mezzo originale che superasse il solito materiale promozionale e la voglia di includere il pubblico il più possibile nel progetto fino a renderlo parte attiva della promozione e non soltanto spettatori passivi.

L’idea, così come il concept stesso del videogame, sono stati concepiti dagli stessi Metrò, supportati da professionisti abruzzesi per la realizzazione grafica.

Pubblicata il 26/03/2019