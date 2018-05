Torna Myale con “Voglio Heather”

Un grande ritorno quello del fiorentino Myale - al secolo Alessio Peruzzi - in radio e su Youtube con il brano Voglio Heather, singolo d’anteprima che anticipa la release del suo nuovo album prevista per il prossimo settembre e targata Areasonica Records!

Un ottimo lancio quello del suo ultimo singolo Einstein, approdato sulle migliori radio indipendenti italiane e su diverse testate di settore tra cui RadioCoop, Musica Italiana Emergente e Fan Page, e ottime le opinioni collezionate con il suo primo ed omonimo lavoro a proposito del quale scriveva Leda Ferrari su Music Map “Molto curata l’armonia tra la base musicale, abbastanza elaborata e composita, e i testi che, lasciando vedere un’impronta personale ben precisa, permettono di sperare nell’emergere dell’artista anche in un contesto così affollato come quello dell’indie oggi”.

Dopo mesi di lavoro in studio adesso Myale scope le carte e rilascia qualche anticipazione sulla sua pagina facebook: del nuovo disco si conosce il titolo, “L’Innaffiatoio”, e la tracklist, ma da oggi 16 maggio sarà anche possibile averne un assaggino. Il singolo d’anteprima Voglio Heather, rilasciato insieme ad un videoclip divertente, coloratissimo e dalle atmosfere spiccatamente vintage, è un omaggio alla grande Heather Parisi - interpretata nel video dalla piccola Martina Bitossi - artista eclettica, showgirl indimenticabile e idolo indiscusso dei mitici anni ’80: un brano fresco e coinvolgente, caratterizzato da ritmi sostenuti e marcati accenti pop, marchio di fabbrica del nostro Myale.

L’Innaffiatoio sarà disponibile in pre-order su iTunes a partire dal mese di giugno, per ascoltare Voglio Heather invece vi basterà accendere la radio, cercarla su Spotify, su iTunes o godervela in video su Youtube!

