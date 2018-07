Torna il finlandese Human Tricks e con lui il suo romantic pop dal sapore internazionale: rilasciato oggi il videoclip del nuovo singolo Can’t Keep From Smiling.

Human Tricks, primo progetto solista del finlandese Samppa Siurala, torna sulle scene con il nuovo videoclip Can’t Keep From Smiling, secondo singolo estratto dal suo album omonimo edito dalla label Areasonica Records!

Dopo averlo conosciuto grazie alla militanza nella band hard rock degli Spirit&Sons e la realizzazione di alcuni brani entrati a far parte della colonna sonora di giochi per XBOX e Kinect, Human Tricks ha attirato l’attenzione della stampa di settore e delle migliori radio indipendenti italiane con la release del suo omonimo debut album. Per l’occasione viene ospitato, tra le altre, da Radio Gas all’interno del programma radiofonico Sick Things e da Ballando Web Radio che gli dedica un’intera puntata per presentare in anteprima il suo nuovo disco. Il primo singolo estratto, Not With These Dreams, promosso tra gli altri da Rock By Wild, è approdato, insieme al romantico videoclip, anche su Ravenna WebTv.

Can’t Keep From Smiling è il titolo del nuovo singolo del finlandese Human Tricks: un pezzo estremamente radiofonico, dalle melodie marcatamente pop armonizzate insieme a spiccati accenti di dance. ll brano è accompagnato da un videoclip fresco e romantico che profuma d’estate, tutto girato, con la regia di Oscar Serio, nel cuore della bella Bologna.

Se vi state chiedendo cosa succede quando si incontra qualcuno di speciale per la prima volta, Human Tricks ha la risposta per voi: non si riesce proprio a smettere di sorridere.

L’album Human Tricks è disponibile su iTunes e sui migliori store digitali internazionali, potrete ascoltare Can’t Keep From Smiling in streaming su Spotify, su Youtube o, naturalmente, in radio!

Pubblicata il 24/07/2018