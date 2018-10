Torna Alfredo Olivieri con “Arriva Nando”, singolo che anticipa l’uscita del nuovo album “Made in China”.

Dopo un anno di intenso lavoro di composizione e di produzione in studio, il cantautore bolognese Alfredo Olivieri torna in scena con Arriva Nando, singolo d’anteprima che anticipa l’uscita del suo nuovo album Made In China.

L’anteprima è accompagnata dal primo passo di una grande produzione video, che ha coinvolto una folta squadra creativa fatta di operatori ed artisti capitanati dal regista Oscar Serio: un musical in tre episodi, dove i confini del videoclip si infrangono per allargarsi al teatro, al real time in presa diretta dal palcoscenico e alla struttura del musical, con le sue atmosfere glitterate ed eccentriche.

Così ecco che davanti alla cinepresa di Oscar Serio si avvicendano attori, musicisti e caratteristi, sullo sfavillante sfondo delle coreografie brillantemente eseguite dal corpo di ballo dell’Accademia del Musical di Bologna diretto da Elena Soverini.

Ed il primo ricco assaggio di questa produzione fuori dagli schemi ci giunge proprio con Arriva Nando, in attesa dei due sequel prossimamente su Youtube insieme all’uscita dei brani che accompagneranno il lancio ufficiale dell’album Made In China.

Un po’ di spoiler? Prossima uscita tutta dedicata alle atmosfere magiche e sognanti del Natale. Ma intanto occhi ben aperti, perché è arrivato Nando!

Made In China sarà presto disponibile su tutti i migliori store digitali internazionali. Dal 5 Ottobre Arriva Nando è su iTunes, in radio e su Youtube!

Pubblicata il 05/10/2018