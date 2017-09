TORNA ACID JACK FLASHED CON NO SIR, IL SUO NUOVO SINGOLO RIBELLE E IMPREVEDIBILE!

La nuova stagione di Areasonica Records prosegue con l’uscita di No Sir, il nuovo singolo di Acid Jack Flashed, secondo estratto dall’album The Invisible Men!

The Invisible Men ha già collezionato ottimi risultati di critica e di pubblico: Antonio Bacciocchi di Radio Coop ha scritto “un lavoro che pesca in particolare da influenze 60’s, dai Beatles ai primi Pink Floyd fino a Donovan. Il tutto filtrato attraverso una visione attuale e moderna e un gusto cantautorale che rendono ‘The invisible men’ particolarmente intrigante e originale” mentre Vincenzo Morreale di Viva Mag lo ha definito “un disco di rara genuinità, da gustare come un buon vino sincero per poi ballare inebriati tutta la notte”. Adesso, dopo un’intensa attività live che lo ha portato, in questi mesi, ad esibirsi su tantissimi palchi insieme agli HOT COMPLOTTO , Acid Jack Flashed è pronto a lanciare un nuovo singolo esplosivo.

No Sir è un brano coloratissimo e divertente, dal ritmo trascinante, incalzante, in grado di proiettarci verso paesaggi dalle tinte psichedeliche: un rock ribelle e un po’ vintage che esprime al meglio l’identità di un artista che fa dell’arcobaleno di generi e dell’imprevedibilità il suo marchio di fabbrica.

Il 29 ottobre Acid Jack Flashed aprirà inoltre, insieme agli HOT COMPLOTTO, il concerto dei Corvi e dei Rokes in occasione dell’inaugurazione del Valcuvia Shops Center di Cuveglio (Varese): si parte alle 15.30, vi aspettiamo!

Pubblicata il 21/09/2017