Titolo e Cover del nuovo singolo degli Amornero, in uscita a Settembre

A distanza di un anno dall’uscita del loro EP omonimo “Amornero”, la band torna in studio per registrare un nuovo singolo, in uscita a Settembre 2019 su tutti i migliori digital store…Singolo che vedra’ la partecipazione di un ospite speciale, che verra’ svelato a breve.

Titolo del singolo:

Nuvole nel vento

