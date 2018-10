Thomas Silver: lyric video e release in Giappone

Come è già stato ampiamente annunciato a mezzo social e stampa, il nuovo album di Thomas Silver, storico chitarrista fondatore degli Hardcore Superstar, uscirà il 23 novembre per la nostrana Volcano Records, ma oggi l’etichetta coglie l’occasione dell’uscita del lyric video di Caught Between Worlds, singolo disponibile anche su Spotify, per aggiungere benzina sul fuoco dell’attesa dei fan irriducibili del musicista svedese. Volcano Records fa sapere che l’album sarà licenziato per il mercato Giapponese dalla storica King Records di Tokyo, una delle più longeve e prestigiose etichette rock nipponiche, che pubblicherà in esclusiva per i fan della Terra del Sol Levante il disco due giorni prima dell’uscita europea, il 21 novembre. Un grande colpo per l’etichetta nostrana che riesce a portare un altro artista in Giappone ed un’ulteriore testimonianza dell’affetto che il pubblico rock ancora ha per un artista che ha scritto pagine memorabili agli inizi degli anni 2000 con gli Hardcore Superstar. Il lyric video del brano Caught Between Worlds arriva a qualche settimana dalla pubblicazione del singolo D Day che vedeva al fianco di Thomas Silver, il cameo del grandissimo e compianto coreografo, ballerino e regista, Lindsay Kemp.

Il nuovo disco di Thomas Silver sarà presentato in concerto gratuito al Legend Club di Milano il 9 novembre in occasione del Volcano Rock Fest.

Ecco il link al nuovo video:

