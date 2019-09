“The Wind Between”, il disco d’esordio degli Atertrip è finalmente disponibile!

L’EP di debutto degli Atertrip dal titolo “The Wind Between” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“The Wind Between” rappresenta l’esordio discografico degli Atertrip ed è stato masterizzato da Steve Kitch (The Pineapple Thief). Ecco come la band descrive il suo primogenito:

«Ogni canzone rappresenta un tassello in un percorso di vita, effimera e fragile. Come una farfalla in balia del vento tra i rami secchi di un albero malato ed inesorabilmente protesa verso la stagione dell’epilogo, pronta a lasciare solo il ricordo del proprio passaggio. L’intento è quello di trasportare l’ascoltatore tra rock e melodia, come la farfalla che si muove sinuosa attraverso l’impeto e la forza del vento»

Per anticipare la release del disco la band ha pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui il lyric video di “Spark” di cui consigliamo la visione!

“Spark” Official Lyric:

Genere: Progressive Rock, Post Rock

Artisti simili: Porcupine Tree, The Pineapple Thief, Karnivool

Pubblicata il 20/09/2019