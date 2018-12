The Skye Boat Song: Ethel Onnis fuori con un singolo di musica celtica

E’ uscito il 30 novembre The Skye Boat Song il singolo e video della soprano Ethel Onnis musicista e cantante specializzata in musica antica e barocca.

Iniziando la collaborazione con Lotus Music Production di San Marino, Ethel Onnis ha registrato il brano The Skye Boat Song che deriva dalla canzone The Woman of Balnain che ha ispirato la scrittrice di successo Diana Gabaldon, autrice di una serie di libri famosi da cui è nata una serie televisiva straordinaria intitolata “Outlander”.

Il testo del brano, racconta di quel tragico aprile del 1746 in cui gli scozzesi, persero la battaglia di Culloden Moor. La canzone rievoca la fuga di Charles Edward Stuart, il Bonnie Prince Charles, da Uist sull’isola di Skye.

«Nel video – ci spiega Ethel Onnis - ho deciso di ricreare con questa interpretazione la versione più moderna di questo brano, riscritto da Bear Mcreary con la collaborazione dello studio di produzione “Double Dominant” ed il nuovo arrangiamento creato da Maurizio Bulgarini con due strofe che lasciano volutamente un senso di suspense. In questa versione – prosegue Ethel - sono vive due anime, quella dell’amore verso la terra scozzese ed Irlandese e verso la magia dei Druidi e del lato selvaggio di queste terre indomite».

Biografia

Ethel Onnis è una musicista e soprano, specializzata in musica antica e barocca in seguito al conseguimento del Diploma di Laurea in CANTO al Conservatorio di ALESSANDRIA e della Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo in Piemonte.

La cantante è fondatrice di The Book of Kells, un ensamble in cui lo studio filologico del repertorio celtico e delle antiche melodie e ballate della tradizione Irlandese e Scozzese, accompagnate dalla voce limpida e cristallina della cantante, nonché dalle percussioni e dagli strumenti elettivi, hanno ricreato un affresco emotivo di grande impatto.

Nel 2013 nasce lo spettacolo Suggestioni Celtiche che partecipa a numerosi eventi istituzionali e a festival.

Nel 2014 l’ensemble che vede la collaborazione di vari artisti, partecipa a numerosi progetti e realizza il suo primo album Wolves Story con la casa di produzione Double Dominant, presente sui maggiori digital store. Nell’album sono presenti nove brani eseguiti con la pianista Michela Varda, il flautista Marco Allora ed un arrangiamento orchestrale piacevole ed evocativo. La formazione ha partecipato a numerosi concerti riscuotendo apprezzamenti da critica musicale e pubblico. Tra le partecipazioni più significative ricordiamo il Festival Sinapsi e l’evento in collaborazione con Piemonte Cultura Officine Folk.

Nel 2017 sono usciti, sempre come Double Dominant, il singolo Nocturne, cover dei Secret Garden, unitamente all’album Il Concerto delle Dame, contenente musiche del 1600 con trio barocco.

Dopo The Skye Boat Song, Ethel continuerà la sua collaborazione con Lotus Music Production che si tradurrà in nuovi brani inediti attraverso i quali l’Artista rinnoverà profondamente il suo brand, continuando ad incantare sia il suo pubblico affezionato che nuovi follower attratti dalla magia delle sue creazioni.

Testo – The Skye Boat Song

Sing me a Song of a lass that is gone,

Say, could that lass be I ?

Merry of soul, she sailed on a day over the sea to skye

Bellow and breeze, Islands and seas

Mountain of rain and sun,

All that was good , All that was fair,

All that was me is Gone

Sing me a Song of a lass that is gone,

Say could that lass Be I ?

Merry of Soul , She Sailed on a day,

Over the Sae to Skye.

Traduzione italiana

Cantami il canto di una ragazza che non c’è più dimmi, potrei essere io quella ragazza?

D’animo gentile salpò un giorno sul mare per Skye. Nuvole e brezza, isole e mari, montagne di pioggia e sole; tutto ciò che era buono e giusto, tutto quello che io ero è andato. Cantami il canto di una ragazza che non c’è più, dimmi, potrei essere io quella ragazza? D’animo gentile, salpò un giorno sul mare per skye.

Credits Audio e Video

Produzione Artistica: Double Dominant Production Studio

Foto e Videoclip Wildemotion.it

Social e Contatti

Pubblicata il 12/12/2018