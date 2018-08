The Peppersplum arrivano con il nuovo singolo “Take the adventure of Love”

Le The Peppersplum pubblicano il singolo Take the adventure of Love (in spagnolo Toma todo mi amor) in una versione dance rock che sta conquistando tutti. Il singolo è disponibile nella doppia versione su Itunes e Spotify

La rock band messicana de The Peppersplum, nata in Inghilterra nel 2006 formata da due sorelle Marie e Sussie Fernandez quindi torna a farsi amare dal pubblico con la semplicità di questo brano e dimostra a tutti quello che si può fare in un paese come il Messico.

Nel brano Take the adventure of Love le due sorelle mescolano sentimenti pop anni 60’ con un dj set dalle sonorità moderne con una combinazione di suoni che sa coinvolgere i fan.

Il progetto musicale The Peppersplum, come dicevamo, è formato dalle sorelle Marie e Sussie Fernandez, compositrici e musiciste provenienti da Città del Messico, autrici di tutti i loro brani. In questi tempi in cui c’è un grande divario generazionale e in cui la scena rock cerca nuova musica, le due sorelle propongono un progetto diverso e di qualità, un lavoro creativo e originale che riempie questo vuoto con del vero talento.

Con Take the adventure of Love o Toma todo mi amor hanno già ricevuto numerosi consensi da riviste musicali e radio inglesi, argentine, scozzesi (Traccia del mese in Scozia su FM 106.5 TD1), australiane, e molte altre.

Conosciute per il loro perfetto mix tra rock, pop, musica, testi e le sensazioni che trasmettono, questa è la loro prima incursione nella musica dance e non deludono perché il suono che portano è fresco, gli autori non rimangono mai in un unico stile musicale, ma esplorano tutto il loro mondo creativo che ha portato alla pubblicazione di questo album di musica dance.

Gli album che conterranno la doppia versione del brano si intitoleranno Fast love vol 1 e Fast love vol 2, uno in versione rock e uno in versione dance e vedranno la luce nel 2019. Anche quest’ultimo doppio singolo delle The Peppersplum è mixato dal vincitore del “Latin Grammy” con Cafe Tacuba l’ingegnere del suono Ricardo Arteaga, per la parte rock invece se ne è occupato il produttore che le accompagna da sempre, Gerardo Australia, grande musicista che ha scritto, tra le altre cose, le musiche per il serie tv inglese Down Town Abbey molto seguita anche all’estero, mentre per la parte Dance il Dj italiano Matthew Valde che ha una grande esperienza in elettronica con ritmi che illuminano tutta l’Europa.

Ascolta il singolo qui: https://play.spotify.com/album/0DqYJ6d91DiRoveyXhfOHQ

The Peppersplum sono:

Sussie Fernandez (vocals, guitar, piano)

Marie Fernandez (guitar, piano, backing vocals)

Social media:

http://www.facebook.com/THEPEPPERSPLUM

https://play.spotify.com/album/33QdrLr0DKx8s9TKgnuUkK

http://www.youtube.com/thepeppersplum

https://www.instagram.com/thepeppersplum/

https://twitter.com/thepeppersplum

Pubblicata il 24/08/2018