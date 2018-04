BIOSFEAR, il quarto album dei The Natural Dub Cluster, uscito il 4 aprile 2018 per Elastica e 4Weed Records. Ad otto anni di distanza da Neg-entropy, primo album dei The Natural Dub Cluster, siamo di fronte ad un lavoro maturo, fortemente rappresentativo dello stile e delle sperimentazioni sonore del trio Basstride, H e TDDT.

In questo nuovo lavoro discografico dei The Natural Dub Cluster ogni singolo brano ha una sua peculiarità esplicita, un’identità sonora che si immerge poderosamente nelle diverse sfumature dell’elettronica e della bass music, che i The Natural Dub Cluster affrontano con naturalezza ed originalità.

Sfrontato, solido, denso, BIOSFEAR dei The Natural Dub Cluster è un album eterogeneo, sorprendente nel susseguirsi delle tracce, capace di incuriosire ed attrarre ascoltatori di diversi background, il punto esclamativo di un percorso musicale in costante progresso e innovazione.

Prodotto dai The Natural Dub Cluster, BIOSFEAR è arricchito dalle collaborazione di diversi artisti, quali Olivia Foschi, Chiara Castello, Rayna e iKe.

Tracklist Biosfear – The Natural Dub Cluster

1.Humanized feat. Olivia foschi

2.Bi. Feat. Chiara castello

3.Radical breath

4.Mi no like dem feat. Rayna

5.No redemption

6.Fractal error feat. Ike

7.On natural selection

8.Core matter

9.Fight or flight

Pubblicata il 19/04/2018