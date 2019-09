The Loner, il nuovo EP dei The Strigas

Il nuovo EP dei The Strigas dal titolo “The Loner” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, Amazon Music e iTunes.

Si tratta di un lavoro discografico breve, efficace ed intenso. La band lo racconta con queste parole:

«Un breve viaggio tra le Prigioni delle nostre anime verso gli orizzonti del Nulla»

Il tutto è accompagnato da una fusione di melodia e metal riffing, malinconia e rabbia, atmosfere gotiche ed un nuovo sound alternative metal. Per anticipare l’uscita di questo EP i The Strigas hanno pubblicato in anteprima una serie di contenuti di qualità, come il video di “Deliverance” di cui il link qui sotto:

Deliverance Official Video:

Ecco la tracklist dell’Ep

1. Prisons

2. Deliverance

3. Rise Up

4. To Nowhere

Genere: Gothic rock, Gothic metal

Artisti simili: Lacuna Coil, Entwine, HIM

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/thestrigas/

Pubblicata il 16/09/2019