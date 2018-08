THE LIZARDS’ INVASION: “INdividuals” È IL SINGOLO D’ESORDIO DELLA GIOVANE BAND VICENTINA

INdividuals è la prima effettiva canzone dell’album INdependence Time, preceduta nella tracklist solo da INtro, suggestiva introduzione strumentale alla storia dell’album.

La traccia si apre con un delay di pianoforte dal quale emerge la linea vocale della canzone: il testo si propone come presentazione vera e propria dei protagonisti della vicenda, ovvero dei semplici esseri umani con una naturale predisposizione alla pace e all’armonia reciproca. La narrazione cerca dunque di evocare il pensiero e le emozioni di questi esseri dalla dialettica apparentemente “bambinesca”.

Mano a mano che la canzone si accinge ad entrare nel vivo, l’energia aumenta fino a collimare nel primo ritornello, caratterizzato da un arrangiamento melodico molto articolato e da una grande solennità che caratterizza la linea vocale e le parole del testo. La seconda strofa vuole essere un vero e proprio salto nel ritmo: qui la musica si fa più incalzante, e trascina la voce dentro le sue fila. Infine, dopo un secondo ritornello di forte impatto sonoro, la canzone si avvia verso la propria conclusione con un tappeto armonico formato dalle tastiere e dal delay della chitarra. Su queste note, la voce canta il messaggio centrale di tutto il testo della canzone:

“Live this life and don’t be afraid

to plant another green tree in your brain,

to fill it with the feelings you don’t yet know.

We are individuals, our soul goes on”.

Il tutto viene esaltato sul finale da un intenso e suggestivo assolo di chitarra, sulle cui note si conclude la canzone, accompagnato da un coro di voci di bambini. Per questa traccia come collaborazione speciale hanno partecipato il coro musicale dei ragazzi della scuola media “Bortolan” di Vicenza.

«“IN-dependence Time” è un concept album, una sorta di storia a capitoli nella quale si racconta la vicenda di un mondo parallelo al nostro dove inizialmente tutto sembra in armonia, nessun umano prova emozioni negative, nessuno vuole il potere per sé a discapito del prossimo, almeno fino ad un colpo di scena inaspettato…L’ album contiene 7 tracce e ogni traccia rappresenta un capitolo della vicenda. Il titolo di ogni brano inizia per “IN”: questo perché la storia, seppur molto semplice nel suo svolgimento, porta l’ascoltatore ad avere un confronto con se stesso e “IN” se stesso per l’appunto. Inoltre, nella storia, è proprio la dimensione interiore degli esseri umani che viene presa di mira, è la presa di coscienza individuale che diventa azione fondamentale per contrastare l’entità». THE LIZARDS’ INVASION

Musicalmente ogni traccia dell’album equivale ad un capitolo della storia. Filo conduttore tra queste è una partenza morbida e a tratti soffusa che sfocia poi in atmosfere intense ed esplosive; l’ascoltatore è così trasportato attivamente nel concept, seguendo la vicenda dall’interno e rispettando i fini tematici del disco. Le sonorità si contraddistinguono da un ampio uso di effettistica riguardante ogni strumento, discostandosi così dal rock per definizione e ricreando dinamiche moderne e tridimensionali.

L’uscita dell’album è prevista ella seconda parte del 2018.

Radio date: 18 maggio 2018

Autoproduzione

Membri del gruppo:

Resti: Voce

Màzzu: Chitarra

Mighè: Chitarra

Barba: Basso

Edo: Batteria

Fede: Tastiera

BIO

La band si forma nel giugno 2011 a Vicenza. Per quasi un anno il gruppo si esercita con molte cover di band storiche (Toto, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin e altri).

Nel 2012 è il momento di scrivere anche pezzi propri, con un sound simile al progressive rock.

Nel 2013, la band esordisce con il suo primo EP (27 minuti) “The Hole” al cui interno si trovano 5 tracce.

Tra il 2014 e il 2015 il gruppo raggiunge diversi risultati: partecipa alla finale nazionale dell’Emergenza festival suonando all’Alcatraz di Milano. Successivamente arriva il Premio Schiolife del VicenzaNetMusic che gli regala la possibilità di aprire il concerto a Schio di Ian Paice, batterista dei Deep Purple.

Settembre 2016: esce l’EP Dare to Hear che comprende 3 brani, e il primo video ufficiale della canzone da cui l’EP prende il nome.

2017: La band arriva tra le prime 10 band classificate al Tour Music Fest, potendo così suonare al Jailbreak di Roma.

2017/18: contattati da Musicraiser, la band conduce una campagna crowdfunding di successo da febbraio a marzo 2017.

La realizzazione del concept album “IN-dependecne Time“, primo vero progetto a livello “professionale” che vanta alti standard di realizzazione, contiene la collaborazione con numerosi progetti locali e non, oltre che la firma del produttore artistico Marino de Angeli, che registra il progetto al Teatro delle Voci di Treviso.

Contatti e social

Facebook: www.facebook.com/thelizardsinvasion/

YouTube: www.youtube.com/user/thelizardsinvasion

Spotify: /open.spotify.com/artist/4Coaw0r6IZM5yCy24DosIR

Instagram: instagram.com/thelizardsinvasion/

Sito web: thelizardsinvasion.wixsite.com/officialwebsite

Twitter: twitter.com/lizardsinvasion

SoundCloud: soundcloud.com/thelizardsinvasion

(iTunes): itunes.apple.com/album/id1152797378?ls=1&app=itunes

(BandCamp): lizardsinvasion.bandcamp.com/releases

(Google Play): play.google.com/store/music/artist/The_Lizards_invasion?id=Arjyafuizgb4uzsznaz6wdzi7yy&hl=it

Pubblicata il 24/08/2018