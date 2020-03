The.Kid – è uscito il video di “Captive State”

Dall’immaginario di un musicista e fondatore di altri progetti come Masstang e Swordfish, nasce the.kid… la voce fuori dal coro! the.kid ha deciso di non scendere a compromessi, e schierarsi dalla parte più vera della musica e di amplificare tutto quello che si nasconde negli spazi più remoti della sua testa e della sua pancia, per trasmettere il suo messaggio nel modo più diretto possibile. Un progetto originale e visionario di musica elettronica, che si fonde con il suono delle chitarre e dei bassi “suonati”, con intervalli di frasi rappate e cantate, inserite in delle atmosfere “spaziali e invernali”.

Ispirato all’elettronica degli anni 90 (quella dei The Chemical Brothers, Prodigy, Fatboy Slim…) ma anche dalle sonorità del rock più “stoned” e alle metriche e melodie del rap attuale. the.kid è il piccolo alieno che si nasconde dentro ognuno di noi…the.kid vi fa ascoltare qualcosa di diverso.

Presentazione di “Captive State”:

Come un lupo non può sopravvivere chiuso in una gabbia, così anche the.kid affronta e rifiuta il compromesso della gabbia che vede costruita attorno a sé. Non è fatta di sbarre d’acciaio né di muri di cemento, il recinto è invisibile e nella maggior parte delle volte è creato da noi stessi.

Questo senso di alienazione lo troviamo rappresentato nel video da un misterioso personaggio… Cammina in mezzo al traffico, ha uno strano abbigliamento e porta con se un contenitore. Chi è? Da dove viene? Cosa sta cercando? Non sceglierà a caso la macchina di cui impossessarsi e saprà perfettamente chi c’è al volante.

A volte la vita ci mette davanti a sfide insormontabili, l’unico modo che abbiamo per sopravvivere, soprattutto a noi stessi, è non fermarsi, non arrendersi mai, anche se siamo costretti a crearci un nuovo io… Nella maggior parte dei casi, questa personalità non è affatto clemente, non è comprensiva… ma anzi, è spietata come la verità.

Questo brano è l’emblema della determinazione di the.kid e non a caso nel video compare una sequenza dove the.kid guarda per un momento il suo alter ego negli occhi e decide di agire… scoprite voi come andrà a finire…

Credits:

testo e musica > the.kid

recording > Bonnot Studio

mix & master > Bonnot

soggetto > the.kid

videomaking & montaggio > Francesco Agostini Produzioni (GATE17)

Artwork > Dante Delli

