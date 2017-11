The Heart Denied LP è il nuovo disco di Blinded By Yellow Sunbeams

Il progetto Blinded By Yellow Sunbeams nasce e si sviluppa a Trieste nel 2010 grazie alla volontà di Christian Thomas Castorina di iniziare un percorso terapeutico/musicale per passare da uno stato “basso” di consapevolezza fatto di apatia e torpore, ad uno di più ampio respiro e più “alto” dal punto di vista spirituale e personale.

Figure importanti nello sviluppo di questo universo sono Massimiliano Borghesi, cofondatore del progetto e Valentina Munaro, talentuosa cantante apparsa in veste di ospite in alcune canzoni. Iniziato con delle sonorità e testi di chiara ispirazione video-ludica, con particolare riferimento al filone dei Retrogames, il viaggio di Blinded By Yellow Sunbeams si compone di quattro album corrispondenti ad altrettanti fasi di crescita realizzati mescolando suoni elettronici, voci distorte di ispirazione industrial e dolci melodie provenienti dal lato più pop insito in ognuno di noi

The Heart Denied è il quarto e ultimo passo verso una maggior consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità, proprio del progetto Blinded By Yellow Sunbeams. In un contesto alchemico rappresenta la Nigredo, in quanto ad un primo ascolto risulta essere foriero di buone notizie e con uno spirito predisposto alla decadenza. In realtà è solo un mezzo con il quale scrollarsi di dosso gli ultimi residui di negatività e illusioni per poter continuare l’infinito sentiero che si snoda tortuoso verso l’illuminazione, il Sole.

TRACKLIST:

01 – 2Sec4You

02 – Negative

03 – The Heart Denied

04 – Unusual System Breakdown

05 – I Have No ID

06 – M.I.T.M.A.

07 – Ctrl+Alt+Del

Credits The Heart Denied LP

Etichetta: Autoprodotto

Online Stores Release: 17 Settembre 2017

Genere: Industrial, Experimental, Pop Rock

LINE UP:

Christian Thomas Castorina: Melodie, Arrangiamenti, Chitarre Distorte, Voci, Testi

Collaboratori:

Massimiliano Borghesi: Basso, Testi

Valentina Munaro: Voci, Testi

Ospiti su “The Heart Denied”

Matteo Bognolo: Chitarre Pulite

Fiore Lazzerini: Voci

Info sulla band: www.facebook.com/blindedbyyellowsunbeams

Pubblicata il 09/11/2017