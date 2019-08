The Great Machine sarÃ  il nuovo disco degli Hangarvain

Dopo un’estate di concerti in giro per la penisola, gli Hangarvain si preparano ad un autunno incandescente con l’annuncio che il prossimo 11 ottobre uscirà The Great Machine, il quarto disco della band southern rock italiana più conosciuta all’estero. L’album che sarà rilasciato dalla Volcano Records, è stato mixato da Andrea Fusini (Frozen Crown, Be The Wolf), e l’annuncio arriva dopo un lungo tour estivo che ha portato, tra le altre cose, gli Hangarvain a dividere il palco, lo scorso luglio a Milano, con i The Darkness per la seconda volta dopo il 2016. The Great Machine, ha dichiarato la band, “è un atto d’amore per la Musica, questa macchina straordinaria che ci permette di vivere emozioni uniche e condividerle con le persone che amano il rock vero e sincero”.

Nelle prossime settimane saranno svelati altri dettagli sul nuovo disco degli Hangarvain in uscita l’11 ottobre, intanto ecco la tracklist e la copertina dell’album.

1. Rock Down The House

2. Stay

3. The Great Machine

4. Walk Away

5. What It Takes To Win

6. Disillusion

7. Born And Kickin’

8. Black Betty

9. Sunshine’s Memory (BONUS TRACK)

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/hangarvainofficial

Pubblicata il 25/08/2019