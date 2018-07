The Gospel According To Thomas: i dettagli del nuovo disco dell’ex Hardcore Superstar

Dopo l’annuncio della scorsa settimana, la Volcano Records rivela altri dettagli riguardanti il nuovo album di Thomas Silver. L’album tanto atteso dell’ex chitarrista degli Hardcore Superstar dal titolo The Gospel According To Thomas, uscirà in tutto il mondo il 16 novembre. Ecco la tracklist con i titoli delle undici tracce che comporranno questo lavoro e l’intrigante ed esoterica copertina.

1. Caught Between Worlds

2. Public Eye

3. Minor Swing

4. D-Day

5. Coming In, Going Under

6. Time Stands Still

7. Bury The Past

8. On A Night Like This

9. Mean Town

10. Not Invited

11. All Those Crazy Dreams

Ecco il link con l’annuncio del nuovo disco attraverso le parole dello stesso Thomas Silver

Pubblicata il 23/07/2018