“The Coldest Evening”, il terzo singolo di Max Rumiano Project feat. IMA

Il nuovo video di Max Rumiano Project “The Coldest Evening” è da oggi disponibile alla visione. Il singolo è estratto dal primo disco da solista dell’artista torinese Massimo Rumiano “Soul Tracks vol.1”, in uscita via Blue Mama Records il prossimo 13 marzo in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“The Coldest Evening” è un brano prodotto in featuring con IMA, una delle voci più interessanti e promettenti della scena NeoSoul torinese. Fortemente ispirato a Black Radio 2 di Robert Glasper nelle strofe, “The Coldest Evening” presenta un forte dualismo, alternando sezioni malinconiche e distese a ritornelli grintosi ed energici, quasi come se ci fosse una contrapposizione tra momenti di sconforto e riscatto, un po’ come nella vita di tutti i giorni.

Ecco il link per guardare il video di “The Coldest Evening”:

Genere: Neo Soul

Artisti simili: Moonchild, Robert Glasper, Ian Ewing

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

https://www.facebook.com/bluemamarecords/

https://www.facebook.com/MaxRumianoProject/

Pubblicata il 02/03/2020