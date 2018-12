The Brutalist, il nuovo EP di Vexillary

Vexillary è il progetto Underground di musica Elettronica, New wave, Bass, Techno, Experimental nato dall’idea del newyorkese Reza Seirafi.

Il suo lavoro musicale è seminato da un oscuro e singolare background che, tramite le espressioni sonore del suo lato più enigmatico di musica elettronica, rivela le sue più intime visioni.

Dopo quasi un decennio di annientamento nella New York più sotterranea, da Reza Seirafi è emerso Vexillary che è diventato uno dei producer essenziali e più importanti di Blaq Records.

Con Vexillary i tuoi sogni fantascientifici sono ora una realtà! The Brutalist è la sua quarta uscita discografica con la Blaq Records ed è una vera e propria dichiarazione cyberpunk ispirata alle imponenti strutture dell’architettura brutalista.

Attraverso una miscela di sintetizzatori analogici e digitali di epoche diverse, The Brutalist imita sonicamente questi modelli senza tempo e cementa il suo posto come il record più imponente nel catalogo musicale di Vexillary.

Con The Brutalist, Vexillary ha dimostrato di essere il supereroe sonico futurista dalle oscure radici e tradizioni alchemiche. Ha attraversato il metaverso e ha lasciato dietro di sé il proprio marchio di electro punk, industrial e new wave.

Reza Seirafi sta attualmente lavorando su nuovo materiale per il progetto Vexillary e contemporaneamente mentre getta le basi per le future esibizioni dal vivo. Possiamo aspettarci che continui a fare musica alle sue condizioni sviluppando ulteriormente il suo suono, e se The Brutalist è solo una prima indicazione come sarà, questo esperimento rimarrà sicuramente fuori dall’ordinario.

L’Ep The Brutalist sarà disponibile dal 14 dicembre prossimo sui migliori digital stores e contiene tre brani.

Tracklist

1. The Brutalist

2. The Fatalist

3. The Brutalist (Signal Deluxe Remix)

Social e Contatti

https://www.facebook.com/Vexillarymusic/

https://soundcloud.com/vexillary

https://open.spotify.com/artist/5WB2yWlxqqKqFpJTbQsQWm

https://itunes.apple.com/us/artist/vexillary/1097538789

Pubblicata il 12/12/2018