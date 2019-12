Thaz pubblica Nuvole, dove il finale é a sorpresa

Niente é quello che si pensa. Nel video di “Nuvole”, per la regia di Virginia Pavoncello (Second Life videos), il finale é a sorpresa. Due giovani partono da due diversi punti della città per incontrarsi.

Il singolo, secondo estratto per il futuro nuovo album di Thaz, arriva a qualche mese di distanza da Aquiloni. Anche qui si riconferma un forte avvicinamento al pubblico e la tendenza, soprattutto musicale, a sonorità pop melodiche.

Il brano, prodotto da Daniel Mendoza per Street Label records, racchiude la semplicità di uno stato d’animo comune dopo la fine di una storia d’amore : i pensieri che scorrono (come nuvole!) disturbando un cielo in apparenza sereno.

Thaz ha uno stile incisivo ma morbido. Il suo rap é semplice ma ad effetto. Sa coinvolgere e descrivere situazioni attuali senza per forza apparire scontato.

Pubblicata il 11/12/2019