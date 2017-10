THAT’S ALL: VIA AL LANCIO DEL NUOVO SINGOLO DEI DETECTIVE COOPER!

Areasonica Records lancia That’s All, il nuovo singolo dei Detective Cooper, secondo brano estratto dal loro omonimo debut album!

Dopo aver ottenuto un buon successo radiofonico - con il primo singolo Let’s Talk in heavy rotation sulle radio di tutta Italia – e un ottimo riscontro di critica - Tore Dessena Gayas di Sardegna Blogger scrive “partendo dal rock nelle sue varie sfaccettature, [...] il duo sardo é oggi in grado di sfornare una proposta musicale originale, accattivante e ricca di contaminazioni/suggestioni derivanti anche da letteratura e cinematografia” - la band si prepara adesso a lanciare in radio la prima traccia dell’album Detective Cooper.

That’s All, secondo singolo estratto dall’album: brano dal mood onirico, impreziosito da un’accattivante gioco di ritmi ad incastro e accenti di elettronica con chiare influenze melodiche da attribuire al panorama synth degli anni ‘80, che racconta il difficile rapporto tra un padre e un figlio, immerso nell’eterno conflitto tra amore e odio.

Pubblicata il 12/10/2017