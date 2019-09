Ten Thousand Monsters fuori con il singolo “Candleman”

I Ten Thousand Monsters sono una band che è di base tra Coventry in Inghilterra e Lisbona in Portogallo ed hanno pubblicato il singolo dal titolo Candleman.

Candleman è uno dei tre brani con cui la band ha debuttato su internet. La canzone parla di dipendenze, paure, traumi e affini. Forse un modo catartico di riconoscere le nostre debolezze e guardare avanti con alcuni ricordi sfregiati ma senza rimpianti. Candleman è un viaggio, ma solo se sei disposto a fare un salto di fede.

I Ten Thousand Monsters emergono dalle ceneri di scenari post e prog metal, dallo stoner e dal grunge.

I Ten Thousand Monsters sono formati da Helder alla voce, Capelas alla batteria e Bubu alle chitarre e credono ancora che, nonostante tutta l’industria musicale e gli opinionisti stiano facendo di tutto per uccidere il rock’n'roll, sia invece ben vivo e vegeto.

Ascolta Candleman qui:

https://open.spotify.com/track/3QqOO634czpmD7gdmJqgcm?si=rjuBKm2aTtqwOawmMNaBHQ

Il nuovo singolo insieme ad altri due brani Sweet MF e Chains sono disponibili sui migliori siti di streaming online.

Credits

Released September 13, 2019

Capelas: Percussion and keyboards

Bubu: Guitars and keyboards

Helder: Guitars, keyboards, percussion and vocals

Special guests:

Paulo C. – Bass

Carlos BB – Percussion

Recorded, mixed and mastered by Bruno Xisto at Black Sheep Studios

Social

Www.instagram.com/ten_thousand_monsters

Facebook.com/tenthousandmonsters

Www.tenthousandmonsters.com

Twitter.com/Tenthousandmon1

Pubblicata il 19/09/2019