TEMPO, il nuovo singolo dei Capitolo21

“Ti sei mai chiesto quanto dura un secondo, un’infinità?”. Questo è quello che si sono chiesti Marcello e Mattia, in arte CAPITOLO21, band fiorentina vincitrice del Festival Estivo 2018, durante la realizzazione di TEMPO, il secondo singolo del 2019 che sancisce il ritorno della band a pochi mesi dall’uscita di “Una Notte Come Tante”.

La canzone intitolata appunto “TEMPO” nasce dall’idea del duo fiorentino di contrapporre una musica dance/rock ad una tematica che difficilmente trova risposte, appunto, il tempo, basandosi su alcune domande, poste in maniera indiretta verso chi ascolta, senza però dare mai una vera e propria risposta, al contrario invece di quanto viene fatto nel finale, dove c’è uno sbilanciamento con la frase: “il tempo è un’idea, è soltanto fantasia”.

https://www.youtube.com/watch?v=Bl2XW9_0SXw

“Probabilmente la nostra è una sorta di ossessione verso il tempo, forse ci spaventa, magari ci piace, non lo abbiamo mai capito. In molti dei nostri pezzi lo nominiamo, senza un motivo valido, probabilmente abbiamo un conto in sospeso con lui. Pensiamo che sia la causa di tante situazioni, belle o brutte che siano. Da questo pensiero nasce l’idea di dare vita a questo pezzo, che però nonostante la tematica abbastanza complessa non vuole far pesare niente all’ascoltatore, anzi vuole incitare le persone a non pensarci, a godersi le piccole cose anche quando è difficile. Il tempo vola per tutti purtroppo. Ma non vogliamo pensarci, vogliamo solo ballarci sopra, stare spensierati. E’ la nostra filosofia. Ballare sui problemi.Ecco spiegata la base dance/rock.”

La canzone è stata registrata negli studi del “Garlic Studio Factory” a Malmantile in provincia di Firenze da Dimitri Papa-Beard De Pari e Gabriele Calbi. Il video, disponibile su Youtube, vede come protagonista la modella Adina Birtariu ed è stato girato tra l’agriresort “Villa D’Arte” a Pontassieve e le spiagge di Riotorto, sempre sotto la direzione di Dimitri Papa-Beard De Pari e con l’aiuto di Cristian Lo Cascio.

Pubblicata il 23/07/2019