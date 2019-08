“Tempi come quelli” il primo singolo di Roberto Cian in tutte le radio

Tempi come quelli è il primo singolo estratto dall’album ‘Cian’, terza traccia del cd. E’ un racconto che parte dal passato, attraversa il presente e guarda al futuro.

‘E’ in tempi come quelli che il vento ha un suo perché’: durante l’adolescenza ogni accadimento, ogni situazione, hanno un senso in quanto, spesso, sono l’istinto e le libere emozioni a prevalere sulla ragione e dunque tutto ha una sua ragion d’essere per il semplice fatto che avviene.

‘Io non mi fermo qui fra questa gente immobile che non sa cos’è vivere’: nel presente c’è la consapevolezza che subentra, ma che non accetta di rassegnarsi ad una realtà spenta, grigia: cerca, bensì, di svincolarsi dall’eccessiva razionalità che caratterizza il mondo di oggi per recuperare, nei limiti del possibile, le libera pulsioni dell’adolescenza nel presente e per proiettarsi, carichi di ottimismo e speranza verso il futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=enwme2utqVw

Roberto Cian (Este, 19 ottobre 1976) è un docente di Lettere, cantautore, chitarrista, autore presso l’etichetta discografica Riserva Sonora, Produttore artistico.

‘Hai ancora le tue idee e opinioni o le hai date in mano ai tuoi padroni?’ scriveva in uno dei suoi primi brani dal sapore rock: tale frase costituisce ancor oggi la presentazione della propria pagina Facebook, a testimonianza dell’importanza che l’artista attribuisce alla propria coerenza personale ed artistica.

Nei 1997 ha pubblicato coi ‘Metempsicosi’ il suo primo album intitolato ‘Noi liberi’.

Nel 2002 esce un EP di inediti che vede la partecipazione del batterista Gianluca Schiavon (Vasco Rossi, Skiantos, Moltheni…)

Nel 2004, grazie all’interessamento del Produttore toscano Paolo Fedi, incide alcuni inediti che entreranno nel circuito radiofonico locale.

Dal 2006 al 2010 collabora con l’autore-produttore Marco Terreni; nel 2013 pubblica per ‘Choirtek Records’ un nuovo EP intitolato ‘Gente vera’, con la partecipazione di Federico Stragà, del cantante rap Siruan e di G.Schiavon.

Dal 2015 collabora con il chitarrista-produttore Simone Chivilò (M.Bubola ecc.); nel 2017, per ‘Artevoce’ esce il nuovo album di inediti, intitolato ‘Cian’.

