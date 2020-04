“Tales of the Croupier”, il nuovo album dei Thorn in Side è finalmente disponibile!

Il nuovo album dei Thorn in Side dal titolo “Tales of the Croupier” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion, in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Tales of the Croupier” ci conduce alle porte delle prigioni che detengono le debolezze umane ripercorrendo storie di persone comuni e del loro rapporto con la rabbia e l’invidia. Sette peccati capitali, sette tracce che reinterpretano in chiave contemporanea alcune delle debolezze intrinseche all’animo umano.

Per anticipare la release del disco la band ha pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui il video di “Shark Inc.” di cui consigliamo la visione!

“Shark Inc.” Official Video:

Genere: Metal, Alternative Metal

Artisti simili: Machine Head, Slipknot, Avenged Sevenfold

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

www.facebook.com/thorninsideofficial

Pubblicata il 03/04/2020