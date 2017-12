Talenti Siciliani. Il Rapper Picciotto e il comico Antonio Pandolfo in “Mi siddia”

Quando un genere a tendenza sociale come il Rap si incontra con l’arte della comicità, il risultato é un prodotto come “Mi Siddia”. Un brano dal sapore HipHop/Raggaeton in cui l’umorismo viene usato a scopo critico e riflessivo. In una società sempre più materialista, i valori vengono messi da parte dando spazio al frivolo e all’effimero. “Mi Siddia” (tradotto dal dialetto Siculo in “Mi annoia”) si trasforma quindi in una risposta ironica e tagliente al “male moderno”.

“Mi Siddia”, scritto e interpretato dal Rapper Catanese Picciotto ( famoso per il suo grido anti amianto nel brano “Sotto casa mia”) e in collaborazione al noto comico Siciliano Antonio Pandolfo, é stato prodotto da Dj Jad (noto membro dello storico gruppo Articolo31). Il brano, registrato proprio al “MCN STUDIO di Lello Analfino” (Tinturia), trae e ispira il suo mood a una Hit dei Tinturia (Jovanotto) diventando quindi un omaggio al gruppo e alla tradizione Sicula.

Il video, diretto dagli stessi Picciotto e Antonio Pandolfo, con la collaborazione del videomaker Fabio Di Dio Buono che ha realizzato le riprese ed il montaggio, sottolinea la comicità del brano, proponendosi come vero e proprio biglietto da visita per quello che sarà il nuovo disco ufficiale dell’Artista. “Rap”, previsto per l’inverno 2018, sarà un disco dinamico e fresco, ma assolutamente ricco di spunti culturali e artistici “made in Sicilia”. Un mix tra innovazione e tradizione.

Pubblicata il 10/12/2017