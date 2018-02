Svelate data di pubblicazione, tracklist e copertina del nuovo disco di SeM e Le Visioni Distorte

Si intitolerà “Viaggio attraverso lo Specchio” il nuovo disco della band rock milanese SeM e Le Visioni Distorte, in arrivo per Native Division Records il prossimo 6 aprile 2018.

I 9 brani che compongono quest’ultimo lavoro della band milanese raccontano con grande autoironia e una buona manciata di sano rock and roll italiano di vecchia scuola favole quotidiane di antieroi e del loro viaggio attraverso un mondo, amaramente reale, fatto di paradossi, assurdità e nonsensi.

Ecco la tracklist di Viaggio attraverso lo Specchio:

1.Ancora sulla Strada; 2. Il Tempo dell’Addio; 3. Le Vie dei Diversi; 4. Attraverso lo Specchio; 5. Il Paese delle Meraviglie; 6. Resurrezione e Ritorno; 7. Eredità e Leggenda; 8. Nato per Perdere; 9. Io Sono il Rock’n’Roll

Restate sintonizzati in attesa di ulteriori news e seguite la band anche sulla sua pagina

https://www.facebook.com/semelevisionidistorte/

https://www.facebook.com/NativeDivisionRecords/

Pubblicata il 15/02/2018