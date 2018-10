Sun, secondo singolo con lyric video dei Run Chicken Run

Dal 12 ottobe sarà disponibile in versione digitale il secondo disco dei Run Chicken Run “Don’t Forget the Wine”. Ad anticipare questo nuovo lavoro, la band rende da oggi disponibile uno sfizioso lyric video del singolo “Sun”. Se siete amanti di un hard rock puro e senza compromessi, di melodie graffianti e riff dal retrogusto blues, non potete perdervi questo nuovo singolo made in Italy!

Ecco il link al video:

Pubblicata il 26/09/2018